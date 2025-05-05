Valilikten yapılan açıklamada, sahipli hayvanını başıboş şekilde sokağa bırakanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 86 bin 358 lira idari para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi uyarınca ise 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, hayvanların güvenliği ile toplum sağlığının korunması amacıyla vatandaşların sorumlu davranması gerektiği vurgulandı.

"HAYVANLARIN YAŞAM HAKKI HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Sahipli hayvanlarınızı başıboş bırakmayın, onları koruyun ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Hayvanların yaşam hakkı ve toplumun huzuru hepimizin elindedir.”

Yozgat Valiliği, toplumun huzuru ve hayvan refahı için kurallara uymanın hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı.