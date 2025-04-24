Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, sahipli hayvanlarını sokağa bırakan ya da başıboş dolaşmasına izin veren kişilere 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi kapsamında bu kişilerin 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Hayvanların güvenliği ile toplum sağlığı açısından bu kurallara uymanın herkesin sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, “Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı açısından da büyük önem taşır” denildi.