Valilikten yapılan açıklamada, sahipli hayvanlarını başıboş şekilde sokağa bırakan kişilere, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 86 bin 358 lira idari para cezası verileceği belirtildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Açıklamada, hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı açısından bu kurallara uymanın büyük önem taşıdığı vurgulanarak, “Sahipli hayvanlarınızı başıboş bırakmayın, onları koruyun ve sorumluluklarınızı yerine getirin” ifadelerine yer verildi.

Hayvanların yaşam hakkının korunmasının ve toplumun huzurunun, bireylerin duyarlılığına bağlı olduğu hatırlatıldı.