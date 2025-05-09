Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Şok Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında, 14 ilçede eş zamanlı denetim yapıldı.
8 Mayıs 2025 günü 20.00-22.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamada, 34 ekip ve 112 personel görev aldı.
18 ayrı noktada yapılan denetimlerde “bin 4 şahıs kontrol edildi. 1 şahıs yakalandı. 9 umuma açık yer kontrol edildi. 1 metruk bina, 7 okul çevresi, 13 park ve bahçe, 513 araç kontrol edilirken, 8 araç trafikten men edildi. 9 uygulanan ceza işlemi uygulandı.”
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.