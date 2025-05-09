Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Şok Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında, 14 ilçede eş zamanlı denetim yapıldı.

Kız kaçıracakken garip olay yaşandı... Polisi arayıp polisleri şikayet etti! Kız kaçıracakken garip olay yaşandı... Polisi arayıp polisleri şikayet etti!

Şok Huzur Ve Güven Uygulaması

8 Mayıs 2025 günü 20.00-22.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamada, 34 ekip ve 112 personel görev aldı.

Şok Huzur Ve Güven Uygulaması2

18 ayrı noktada yapılan denetimlerde “bin 4 şahıs kontrol edildi. 1 şahıs yakalandı. 9 umuma açık yer kontrol edildi. 1 metruk bina, 7 okul çevresi, 13 park ve bahçe, 513 araç kontrol edilirken, 8 araç trafikten men edildi. 9 uygulanan ceza işlemi uygulandı.”

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Alpaslan Demir