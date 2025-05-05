Tepki çeken videonun ardından Yozgat Valiliği’nden resmi açıklama geldi.

Yapılan incelemede, köpeğin seyir halindeki kamyonetin kasasından atladığı ve bağlı olduğu ip nedeniyle dışarı sarkarak görüntülendiği, olayın ardından hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, Yozgat-Çekerek yolu üzerinde ilerleyen bir kamyonetin arka kısmında, boğazından iple asılı halde sürüklenir gibi görünen bir köpek dikkat çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan video, hayvanseverler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti.

Görüntüler üzerine harekete geçen Yozgat Valiliği, kamuoyunda oluşan yoğun tepkinin ardından resmi açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ilimiz sınırları içerisinde seyir halinde olan bir kamyonete bağlanmış köpek videosuyla ilgili Emniyet ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; söz konusu olayın köpeğin kamyonet kasası içinde bağlı iken atlaması sonucu oluştuğu anlaşılmış, araç sürücüsü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca yapılan kontroller sonucunda köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir.”

Yozgat’ta yaşanan olay, hayvan hakları konusunda duyarlılığın artması gerektiğini bir kez daha gündeme taşırken, yetkililer benzeri olayların önüne geçilmesi adına denetimlerin sıklaştırılacağını vurguladı.