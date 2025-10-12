Sobacı esnaflar, vatandaşların tercih ettiği modeller ve fiyat aralıklarını değerlendirdi.

“Fırınlı Sobalar Ön Planda”

Tol Çarşısı’nda esnaflık yapan İbrahim Eroğlu, “Şu anda soba satışlarımız piyasada kıpırdama başladı. Her çeşit sobamız bulunuyor. Genelde tercih edilen fırınlı sobalarımız oluyor. Fırınlı sobaların fiyatları kaliteye göre 4 bin liradan 10 bin liraya kadar değişiyor. Bunun yanında boru satışlarımız ve yanmaz ısıkeslerimiz de var. Talep yoğun şekilde devam ediyor” dedi.

Eroğlu, özellikle doğal gazın ulaşmadığı köylerde sobanın temel ihtiyaç haline geldiğini belirterek, “Öncelikle köylerde, ardından merkezde talep artıyor. Yazlık evlere de soba temini isteyen vatandaşlar oluyor. İnsanların soba özlemi bitmiyor, kültürümüz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Talepte Değişim Ve Lüks Modellerin Tercihi

Sefa Türkmen ise, “Yozgat’ta uzun yıllardır sobacılık yapıyoruz. Sobalara yönelim günden güne azalıyor. Doğalgaz ve elektrikli ısıtıcılar çoğaldı. Ancak lüks segmentteki şömineler ve kış bahçelerinde kullanılan modeller daha çok tercih ediliyor. İnsanlar artık biraz daha lükse yöneliyor” dedi.

Türkmen, fiyat aralıklarını da paylaşarak, “Kovalı fırınsız sobalar 6 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Fırınlı modeller ise 6 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Havaların soğumasıyla talep artıyor. Doğalgaz ve elektrikli ısıtıcılar, sobaya olan ilgiyi azaltıyor. Ancak sobanın uzun ömürlü kullanım maliyeti ve kültürel tercih halen önemli” diye konuştu.