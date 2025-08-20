İstişare Toplantısı Yapıldı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sivil toplum kuruluşları istişare toplantısı yapıldı.

Toplantı Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir katıldı.

Programda, Yozgat’ın ekonomik gelişimi, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya yönelik projeler ele alındı. Katılımcılar, Yozgat’ın potansiyelinin artırılması için ortak akıl ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.