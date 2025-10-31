Yozgat ve Türkiye'de apartmanlarda ve sitelerde yönetimler ile ilgili olarak yeni bir kanun hazırlanıyor. Bu kanun yürürlüğe girdiğinde aidat zamları yeni bir sistem ile belirlenebilecek.

Yozgat ve Türkiye’de milyonlarca ev sahibini ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşanıyor. Apartmanlarda ve sitelerde yönetimlere dair artan şikâyetlerden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişşikliği Bakanlığı harekete geçiyor. Bir süredir hazırlığı süren kanuni düzenlemeye son şekli verilmeye başlandı. Bu kanun yasalaştığında devrim gibi uygulamaya geçiş yapılacak.

Zamlar Sınırlanacak

Yozgat'ta yeni düzenleme ile beraber yönetimler kafalarına göre aidat zammı uygulaması yapamayacaklar. Aidat zammı tıpkı yasal kira artış oranı gibi enflasyona bağlanacak. Yönetimler de TÜFE oranı kadar aidata zam uygulayabilecekler. Bu oranın üzerine yasal olarak çıkılamayacak.

Aidatın yeterli gelmediği durumlarda ise Kat Malikleri Genel Kurulu 3 ay içerisinde toplanarak karar alabilecek. Burada aidat zammı enflasyon oranından yüksek olarak belirlenebilecek. Bunun gerçekleşebilmesi için ise kat maliklerinin yüzde 50’sinden fazlasının aidat zammına onay vermiş olması aranacak. Bu onay alınmazsa aidata yapılması istenen yüksek zam yapılamayacak.

Denetimler Sıklıkla Yapılacak

Yozgat'ta apartman ve site yönetimleri eğer şirketlerce yönetilecekse bu şirketler Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belge almak zorunda olacaklar. Bu şirketlerin yönetici olarak belirledikleri kişiler de sınava tabi olacaklar. Ayrıca yüz kızartıcı suç işlemiş olanlar sitelerde çalışamayacaklar.. Denetimler ise yılda en az bir defa bakanlıkça yapılacak. Ayrıca vatandaşların ihbarı ile de denetimler gerçekleştirilebilecek ve aykırı durumlar tespit edildiğinde cezalandırma uygulanacak. Bunun yanında kat maliklerinin yönetici olmaları durumunda onlar da denetlenecekler ve sorumluluk sahibi olacaklar.

Yasal düzenlemenin 2025 yılı sonunda veya 2026 yılı başında yapılması planlanıyor. Bu düzenleme hayata geçtiğinde apartman ve site yönetimlerinde her şey sil baştan uygulanmaya başlanacak.