Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk sporuna önemli bir katkı sağlayacak yeni bir projeye imza atıyor. Türkiye'de ilk kez spor ortaokulları açılıyor. Yozgat’ı da yakından ilgilendiren yeni sistem sayesinde, yetenekli öğrenciler erken yaşta spora yönlendirilerek geleceğin sporcuları yetiştirilecek.

EYLÜL'DE İLK ADIM

Yeni eğitim öğretim yılında, altyapısı uygun spor liselerinde pilot olarak başlatılacak spor ortaokulları, 5. sınıflarda öğrenci alacak. Bu okullarda, öğrencilere normal müfredatın yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verilecek.

MEB yetkilileri, bu proje ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bir üst öğrenime geçme hedefini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Spor ortaokulları sayesinde, spor alanında başarılı olmak isteyen öğrenciler için özel bir eğitim ortamı oluşturulacak.

YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALIMI

Spor ortaokullarına öğrenci alımı, yetenek sınavları ile yapılacak. Bu sayede, spora yeteneği olan öğrenciler belirlenerek özel bir eğitim programına alınacak.

Pilot olarak başlatılacak spor ortaokullarının bulunduğu iller henüz kesinleşmedi. Bakanlık, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve en kısa sürede kamuoyunu bilgilendirecek.

PROJENİN ÖNEMİ

Bu proje, Türk sporuna önemli katkılar sağlayacak. Özellikle yetenekli sporcuların erken yaşta keşfedilerek desteklenmesi, Türkiye'nin uluslararası arenada daha başarılı olmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine de olumlu etkileri olacak.