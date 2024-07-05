Türkiye'de B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler.

TRAFİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yapılan düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri için 125 cc'ye kadar motosiklet kullanımı mümkün hale gelecek. Bu yenilik, trafikte güvenli ve pratik ulaşım imkânlarını artırmayı hedefliyor. Ancak bu motosikletleri kullanabilmek için belirli bir eğitimden geçmek gerekecek.

DİREKSİYON EĞİTİMİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni düzenleme kapsamında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmeleri için direksiyon eğitimi almaları zorunlu olacak. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan sürücülerin ehliyetleri otomatik olarak güncellenecek. Eğitimlerin, sürücülerin motosiklet kullanma becerilerini güvenli bir şekilde geliştirmelerini sağlayacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ

Düzenlemenin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Yasa tasarısının ilgili mercilerde değerlendirilme süreci devam ederken, düzenlemenin 2024 yılı sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, mevcut B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesi için gerekli prosedürlerin belirlenmesi büyük önem taşıyor.

YAŞ SINIRI VE DİĞER DETAYLAR

Yeni düzenlemede motosiklet kullanımı için belirlenmiş bir yaş sınırı bulunmamakla birlikte, sürücülerin belgelerini güncellemeleri ve gerekli eğitimi almaları gerekecek. Bunun yanı sıra, e-Ticaret firmalarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacakları ifade ediliyor.