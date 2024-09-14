Yozgat'ta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar sonrasında toplanan kalem setleri hem öğrencileri sevindiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyorlar.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavları sonrasında Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler tarafından toplanan kalem setleri okula yeni başlayan çocuklara dağıtıldı.

Refik-Mustafa Kıymazaslan İlkokulu ve Musabeyli Köyü Şehit Mustafa Uğur İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri toplanan kalem setlerini dağıttı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, "Okul ortamlarının güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz. ÖSYM’nin sınavlarda dağıtılan kalem setlerini topluyor tekrar öğrencilerimize hediyeler ediyoruz. Öğrencilerimiz sevinirken bizlerde dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu şekilde köy okulları dahil tüm okulları ziyaret etmeye çalışacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri olarak alanımızda hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.