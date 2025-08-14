Yozgat’ta tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir dönem geliyor. Kapalı alanlarda sigara içenlere yapılan para cezaları artırılırken, denetimler de sıklaştırılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kentte uygulanacak yeni düzenlemeler kapsamında sadece işletmelere değil, bireylere de direkt olarak ceza kesileceğini duyurdu.

Memişoğlu, “Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içen vatandaşlar da cezalandırılacak” ifadelerini kullandı. Bakan, tütünle mücadelede yalnızca sigaranın değil, elektronik sigara ve puf cihazlarının da yasak kapsamında olduğunu söyledi ve “Sigarasız şehirler ve sigarasız bakanlık hedefimiz var. Sigarasız medya kampanyasını siz başlatın” çağrısı yaptı.

Gelinen bu noktada okul bahçelerinde sigara içilmesi tamamen yasak hale gelecek. Yetkililer, kent genelinde park, bahçe, spor alanları ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda da denetimlerin artırılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile vatandaşları bilgilendirme yapmaya devam edecek, sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç desteği uygulanacak. Yozgat’ta saha bilgilendirme ekipleri, halkı tütün ürünlerinin zararları konusunda bilinçlendirecek.

Bakan Memişoğlu, “Bu sadece bir ceza uygulaması değil, halk sağlığını koruma mücadelesidir” diyerek, vatandaşları sağlıklı bir yaşam için sigaradan uzak durmaya davet etti.