Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. Türkiye’nin etrafının “ateş çemberi”ne döndüğünü söyleyerek, ülkede sadece Ankara Kalesi’nin altında, 2. Dünya Savaşı esnasında yapılmış bir sığınak bulunduğunu bildirdi.

Olası bir savaş, afet ya da nükleer tehdit halinde Türkiye’nin sığınacak bir yerinin olmadığının üstünde duran Zafer Şahin, paylaşımında dikkat çeken bir kulis bilgisini de söyledi. Şahin, 81 ilde sığınak inşası için çalışmalara başlandığını, bu sığınakların TOKİ tarafından yapılmasının planlandığını bildirdi.

Bütün İllerde Sığınak İnşa Edilecek

Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin etrafı ateş çemberi. Ve böyle bir ülkede, 81 ilde sadece tek bir sığınak var! O da Ankara’da, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara Kalesi’nin altına inşa edilmiş. Günümüz şartlarına uygun mu belli değil.