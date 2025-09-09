Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’na mobil sigara bıraktırma çadırı kuruldu.

Mobil Sigara Bırakma Danışmanlığı hizmeti kapsamında kurulan çadırı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kılıç ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Hanife Ece Erik ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan; “Tütün kullanımının halk sağlığı açısından en önemli önlenebilir risk faktörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu tür danışmanlık hizmetlerinin toplumda farkındalık oluşturma ve sağlıklı yaşamı teşvik etmede büyük rol oynadığını belirtti. Sigarayı ne kadar erken bırakırsanız, o kadar çok fayda görme olasılığınız artar. Hiçbir zaman çok geç değildir. Yaşınız kaç olursa olsun ve ne kadar süredir sigara içtiğinizin bir önemi olmaksızın sigarayı bırakmak sağlığınızı iyileştirecektir” dedi.