Yozgat’ta şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, su baskınları yaşandı.

Kent merkezi ve köylerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, 8 binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Çatıdan kopan kalaslar bazı araçlara hasar verdi.

Rüzgarın ardından başlayan sağanak ise yollarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler su birikintisi olan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bir binanın bodrum katını su bastı.

Belediye itfaiye ekipleri, çatılardan yollara düşen kalas parçalarını temizledi, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.