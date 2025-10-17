Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Aydıncık ilçesi Kazankaya köyünde bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

Şiddetle Mücadele Eğitimi

Kadın vatandaşlara Kuran Kursu’nda KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtılırken, erkek vatandaşlara köy kahvesinde “Kadına El Kalkamaz” mottosuyla bilgilendirme yapıldı.

Adem Çalkın kimdir?
Adem Çalkın kimdir?
İçeriği Görüntüle

Şiddetle Mücadele Eğitimi2

Faaliyet kapsamında toplam 20 kadın ve 115 erkek vatandaş bilgilendirilerek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık kazandırıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddetin önlenmesi için benzer bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Selma Şahin