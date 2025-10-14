Yozgat’ta kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla il genelinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretler kapsamında esnafa ŞÖNİM hizmetleri, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Kadın, çocuk ve aile bireylerinin karşılaşabilecekleri risk durumlarında başvurabilecekleri mekanizmalar anlatılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Yapılan çalışmalarla, toplumun farklı kesimlerine ulaşılması, şiddetin önlenmesi, erken müdahale mekanizmalarının tanıtılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, eğitim ve farkındalık çalışmalarının il genelinde sürdürüleceğini bildirdi.