Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kapsamında bilgilendirme standı açtı.

Stantta, vatandaşlara şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları hakkında bilgi verilirken, merkezde sunulan hizmetler tanıtıldı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Katılımcılar, şiddetle mücadele konusunda merak ettikleri soruları uzman personele yönelterek yanıt alma fırsatı buldu.

Yozgat Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi yetkilileri, etkinlikler aracılığıyla toplumda şiddetin önlenmesine dair farkındalığın artırılmasının amaçlandığını belirtti.