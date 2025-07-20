Önümüzdeki günlerde kentte sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü termometreler 34°C’yi gösterecek.

Gün Gün Hava Durumu: Güneşli ve Az Bulutlu Gökyüzü Bekleniyor

Tahminlere göre Yozgat’ta 20 Temmuz Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Havanın en düşük 15°C, en yüksek 30°C olması bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü ise gökyüzü daha açık olacak ve sıcaklık 31°C'ye kadar çıkacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık artışı dikkat çekiyor. 22 Temmuz Salı günü 33°C, 23 Temmuz Çarşamba günü ise 34°C ile haftanın en sıcak günü olacak. 24 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık biraz azalarak 32°C seviyelerine düşecek. Bu süreçte gece sıcaklıkları ise 15-17°C arasında seyredecek.

Nem Oranı Düşerken Rüzgâr Sabit Kalıyor

Tahmin edilen verilere göre nem oranı hafta boyunca düşüş eğiliminde olacak. Pazar günü %93’e ulaşan maksimum nem oranı, Çarşamba günü %56’ya kadar gerileyecek. Bu da özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığı artıracak.

Rüzgâr hızı ise genellikle 12-20 km/s arasında değişirken, yönü genelde kuzeydoğudan esmeye devam edecek. Bu durum hava kalitesini etkileyebilecek olmasa da, açık havada bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırma: Mevsim Normallerinin Üzerinde

1991-2020 yılları arasında gerçekleşen verilere göre Yozgat’ta Temmuz ayında ortalama en yüksek sıcaklık 26,8°C civarında ölçülüyordu. Ancak bu yıl 34°C’ye ulaşan sıcaklık değerleriyle kentin mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir seyir izlediği görülüyor.