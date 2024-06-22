Havaların ısınmasıyla birlikte zorlu yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları vatandaşların yardımını bekliyor.

Yüksek sıcaklıklar, susuzluk ve sineklerle boğuşan sokak hayvanları, Yozgatlı vatandaşlardan uzanan yardım elini bekliyor.

Sıcak havaların sokak hayvanlarına yaşattığı zorlu dönemlerde sokak hayvanları gönüllüleri, “Onlara yardım eli uzatmak insanlık görevimizdir” dedi.

“YARDIM ELİ UZATMALIYIZ”

Aşırı sıcak giden havalardan dolayı zorlanan hayvanlarına yardım eli uzanmasını dileyen bir sokak hayvanları gönüllüsü, “Ev ve işyerlerimizin önüne, parklara ve sokaklara bırakacağımız bir kap su ve mama, açlık ve susuzlukla mücadele eden hayvanlara büyük destek olacaktır. Bu mücadelede yerel yönetimlerin de daha duyarlı olması gerekmektedir. Sokak hayvanlarını esas alarak, güvenli barınma alanları, geçici bakım evleri oluşturulmalı ve veteriner sağlık hizmetlerine destek sağlanmalıdır. Toplum olarak, sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için dayanışma içinde olmalıyız. Bir kap su, bir kap mama, sıcak havalarda barınabilecekleri gölgeli alanlar ve sevgi dolu bir bakım, hayatta kalma sürelerini artıracaktır” ifadelerini kullandı.

“SUYU METAL KABA KOYMAYIN”

Sokak hayvanları gönüllüsü, “Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşer, hatta kalp krizi bile geçirebilirler. Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere ‘bir kap su ve mama’ koyun. Ancak suyu metal kaba koymamak gerekir. Metal kap daha kolay ısındığından suyun da ısınmasına neden olur. Bu sebeple plastik ya da cam kaplar tercih edebilirsiniz. Su dolu kapları da gölge alanlara yerleştirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“SU KAPLARI GÖRÜNÜR OLSUN”

Köpeklerin kedilere göre daha titiz olduğuna vurgu yapan sokak hayvanları gönüllüsü, “Köpekler kirli su içemiyor. O yüzden evlerinin, apartmanların ve işyerlerinin önüne su koyan vatandaşlarımız, suları aralıklarla değiştirsinler. Su az içtikleri için köpekler de hayatını kaybeden daha fazla oluyor. Ayrıca su kapları, kıyı ve köşe yerlere konmasın. Çünkü bir köşeye koyulan kaplar hem hayvanlar tarafından fark edilmiyor hem de orada unutuluyor. Bunun sonucunda kirlenen su da sivrisinek ortaya çıkıyor. Bu durumun yaşanmaması için su kapları görünen yerler de olsun ve sular sık değiştirilsin” diye konuştu.

“SUYUN YANINA MAMA DA EKLEYİN”

Sokak hayvanları sıcak havalarda hayvanların yiyecek bulmalarının da zorlaştığının altını çizen sokak hayvanları gönüllüsü şu ifadeleri kullandı; “Sokak hayvanlarının sıcak havaları ve yem bulmalarını hesap ederek suyun yanına mama da ekleyebilirsiniz. Çünkü sıcak havlarda susuz ve mamasız kalan hayvanlar daha halsiz düşüyor. Unutmayalım ki onlarda bir can.”

“KUŞLARI UNUTMAYIN”

Sıcak havalarda kuşların da su sıkıntısı çektiğini unutmamak gerektiğini ifade eden sokak hayvanları gönüllüsü, “Kedi ve köpekler için koyduğunuz su kapları kuşlar için uygun olmayabilir. Kuşlara su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kaplar tercih edilmeli. Su kapları balkona yerleştirildiğinde kuşlar hem su içebilecek hem de duş alabilecektir” dedi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILACAKLAR

Sıcak havalar insan sağlığını etkilediği gibi sokak hayvanları içinde önemli bir tehdit oluşturuyor. Sıcak havalarda sokak hayvanları için yapılacaklar;

Su ve yiyecek bırakma çağrısı: Sıcak havalarda sokak hayvanlarının susuzluklarını gidermeleri ve beslenmeleri için vatandaşların su ve yiyecek bırakmaları önemli. Temiz su ve uygun yiyecekler, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırabilir.

Gölge alanlarının oluşturulması: Güneşin etkilerinden korunmak için gölge alanlarının oluşturulması, sokak hayvanlarının serinlemesine yardımcı olabilir. Ağaç gölgeleri veya karton kutular gibi basit gölgelikler, sokak hayvanlarının sıcak hava koşullarında daha rahat hissetmelerine olanak tanır.

Veteriner destek ve bakım: Sokak hayvanlarının sağlık durumlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli bakımların yapılması önemlidir. Vatandaşlar, sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yerel veteriner klinikleri veya hayvan hakları dernekleriyle iş birliği yapabilirler.

Araçlardan uzak tutma: Özellikle park edilmiş araçların içinde veya altında sıcak havalarda hayvan bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Araçlardan uzak tutulması, sokak hayvanlarının güneşin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olabilir.

Yetkililere bildirimde bulunma: Sokak hayvanlarının bakımı ve sağlığı konusunda yetkililere bilgi verilmesi, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Sokak hayvanlarının korunması ve bakımı konusunda yerel yönetimlerle iletişime geçmek, önemli bir adım olabilir.

Sıcak havalarda sokak hayvanlarının korunması için vatandaşların göstereceği duyarlılık, onların yaşam kalitesini artırabilir ve sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir.