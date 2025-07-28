Meteoroloji'den uygulanan en son hava durumu iddialarına göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına girmiş bulunuyor.

Mevsim normalleri dışında gerçekleşen hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor.

Yozgat ve İç Anadolu bölgesinde çöl tozu beklenmiyor. Fakat sıcaklıklar 36 ila 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olurken. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülüyor.

Rüzgar’ın şiddeti daha çok güney bölgelerden hafif şekilde ara sıra da orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli gerçekleşmesi bekleniyor.