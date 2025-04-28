Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20’si tutuklandı, 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "düşük faizli kredi" ve "yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği ve sosyal medya üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntüler sattığı tespit edildi.

Operasyonlar; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya ve Sivas merkezli olmak üzere Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda, "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", "Yasa Dışı Bahis", "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği", "Bilişim Sistemlerine Girme" ve "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" suçlarından şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca vatandaşlara, “Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır.” uyarısında bulundu.