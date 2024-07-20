Yozgat’ta kış aylarında tüketilmek amacıyla kurutulan sebze ve meyveler, ev balkonları, apartman duvarları ve teraslara serildi.

Yozgat’ta yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalıklar, güneşe bırakılmaya başlandı. Yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından her yıl olduğu gibi bu yılda kurutmalık sezonu devam ediyor.

Meyve ve sebzelerin iyice bollaşıp lezzetlendiği yaz mevsimini iyi değerlendiren vatandaşlar, genellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaptıkları kışa hazırlık geleneği devam ediyor. Biber, patlıcan, kabak ve domates gibi birçok çeşit sebzenin yanı sıra elma ve kayısı gibi meyveleri de kış aylarında kullanılabilmesi için asırlardır uygulanan kurutma tekniği, bu yıl da uygulanmaya başladı. Apartmanda oturan vatandaşlar balkonlarını, apartman duvarlarını kullanırken müstakil evlerde oturan vatandaşlar ise bahçe duvarlarını, ev çatılarını kullanarak kurutmalık ürünlerini kışa hazırlıyorlar.

Birçok aile pazarlardan aldıkları sebzeleri kurutarak yoğun bir şekilde kışa hazırlık yapıyorlar. Yaz aylarında meyve ve sebzenin bol olmasından dolayı, ev hanımları farklı çeşitlerde yemekler pişirerek zorluk yaşamıyor.

Kışlık yiyecek ürünlerini yaz mevsiminden hazırladıklarını belirten Nesrin Arslan, “Kışın ister istemez meyve ve sebzelerde azlık oluyor. Bizlerde bu yüzden kışın sıkıntı yaşamamak için ürünlerimizi yaz ayından hazırlamayı tercih ediyoruz. Genellikle ürünlerimizi temmuz, ağustos ve eylül aylarında hazırlıyoruz. Pazardan almış olduğumuz domates, patlıcan, kabak, dolma biber gibi ürünleri bahçemizin duvarlarına ve çatımıza sererek kurutuyoruz” dedi.