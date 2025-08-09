Yozgat’ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi sınırında, 42 ARR 932 plakalı Kia marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle ön kaput kısmından alev aldı.

Yangını fark eden diğer sürücüler, araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çiçekdağı Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA