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Sorgun Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle, ilçede dünyaya gelen her bebeğin ailesine özel bir hediye paketi ulaştırılıyor.

Bu anlamlı projede, temel bebek ihtiyaçlarına destek olunurken, ailelerin sevincine ortak olunuyor.

Sorgun Kaymakamlığı tarafından özenle hazırlanan hediye paketleri, bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. Paket içeriğinde, bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünleri bulunuyor. Sorgun Kaymakamlığı bu özel hediyeler ile yeni doğan bebeklerin bakımına katkıda bulunmanın yanı sıra, ailelerin de mutluluklarını paylaşmayı hedefliyor.

'Hoş Geldin Bebek' projesi, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın bizzat ailelerin evlerine misafir olmasıyla daha da özel bir boyut kazandı. Kaymakam Aydın, içerisinde bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayan ürünler bulunan "Hoş geldin bebek çantası" ile ailelere sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diledi.