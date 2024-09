Servis şoförleri, araçlarının bakım ve kontrollerini yaparak yeni dönem için hazır hale getirdiklerini söyledi.

“SADECE ÖĞRENCİMİZ EKSİK”

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen MND Tur sahibi Nuri Delibaşı, “Belediye tarafından güzergâhlarımızı aldık. Şuan için sadece öğrencimiz eksik Allah izin verirse 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazırız” dedi.

Delibaşı yaptığı açıklamada, “Rehber personelimizle, araçlarımızla şoför arkadaşlarımızla birlikte her şeyimizle biz hazırız. Yeni eğitim ve öğretim yılımız kazasız belasız geçsin inşallah. Güzergâhlarımızda Şehitler Fen Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Mehmet Akif İlkokulu, Şehit Abdullah Bozkurt, İmam Hatip Liseleri, Atatürk Lisesi, Serpil Akdağ bu okullarımıza servislerimiz mevcut. Araç bakımlarımızı her zaman olduğu gibi yeni eğitim ve öğretim yılına hazır. Sorunlu bir aracımız yok yedek aracımız mevcut. Bizler bu işe yıllarımızı verdik. 2002’den beri bu işi yapıyorum bir eksiğimiz yok. Araçlarımız MND Tura ait 22+ 1 olarak 10’a yakın aracımız var. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızı götürmemeye gayret ediyoruz. Araçlarımız 22+1 modelli araçlarımız sıkıntımız yok. Eski bir aracımız bulunmuyor. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz güvenli bir şekilde okullarını gidebiliyor. Sorunlu şoför arkadaşımız ve sorunlu rehberlerimizde yok. Çocuklar bizim geleceğimiz, bizler can taşıyoruz bunun bilincinde olarak biz bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖNCEKİ YILLARA GÖRE TALEP ARTTI”

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının pazartesi günü başlayacağını ifade eden Adnan Tur sahibi Atilla Ertuğrul, “Servislerimizin bakımlarını yaptık. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah pazartesi günü işimizin başında olacağız. Yaklaşık 18 yıldır ağabeyimle birlikte okul servisi işletmeciliği yapıyoruz. 4 aracımızla öğrencilerimize hizmet veriyoruz. 1 haftadır kayıtlarımız devam ediyor. Velilerimizden yoğun ilgi var servislere önceki yıllara göre talep arttı. Çocuğunun güvenli bir şekilde okula gidip gelmesini sağlamasını istiyor. Bizlerde elimizden geldiği kadarıyla işimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Yeni eğitim ve öğretim yılının servisçi arkadaşlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE SERVİS KULLANACAKLAR”

Adnan Ertuğrul ise “2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul servislerimiz başladı. Pazartesi günü Allah izin verirse eğitim başlayacak. Servislerimizin bakımlarını yaptık. Çocuklarımız rahat bir şekilde servis kullanacaklar. Servislerimizde küçük çocuklarımıza rehber öğretmenlerimiz indirme ve bindirme konusunda yardımcı olacaklar. Türkiye genelinde okul servisi ihtiyaç oldu. Her aile de çalışanlar olduğu ve çalışma saatleri uymadığı için bizler güvenli bir şekilde babaannesi veya anneannesi oluyor çocukların annesi, babası evde olmasa bile çocukları güvenli bir şekilde teslim ediyoruz” dedi.

“KAZASIZ BELASIZ BİR DÖNEM OLMASINI İSTİYORUM”

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, “2024-2025 eğitim ve öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. İnşallah kazasız belasız bir dönem olmasını istiyorum. Piyasa şartları çok farklı akaryakıt zamları, araç sigorta zamları… Bir öğrenci servisinin trafik sigortası 20-25 milyon lirayı buluyor. Sanayideki durumlar çok farklı ve çok fahiş fiyatlar var. Ekonomi çok sıkıntılı olduğu için bu kadar ekonomik sıkıntı içerisinde öğrenci servislerinin fiyatlarını o seviyelerde artırmadık. Geçen yıl sabah ve akşam tek servis bin 250 liraydı. Bu sene bin 750 lira oldu yani yüzde 40’lık bir zam geldi. Uzun ve kısa mesafe durumunu kaldırdık. Velinin 2 çocuğu varsa burada yüzde 20 indirim yapılacak. Bunu tarifemizde de belirledik. Servise 2 veya 3 çocuğunu veren velilere yüzde 20 indirim uygulanacaktır. Sabah, öğle ve akşam yemekli servis hizmetini 2 bin 500 lira yaptık. Okul öncesi, anasınıfı ve kurslar var rehber hizmeti olacağından dolayı fiyatı 2 bin 250 lira olarak belirlendi. İlçelere gidecek olan servislerimize geçen yıl 2 bin 500 liraydı, bu sene 3 bin lira yaptık. Durumu çok mağdur olan ailelerimiz varsa her araçta ücretsiz bir kişi taşınabilir. Şuan 125 tane servis aracımız, 125 adet ticari taksimiz, 60 tane halk otobüsümüz var” diye konuştu.