Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası ev sahipliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 32 servis sürücüsüne eğitim verildi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla düzenlenen eğitimde, sürücülerin trafik kurallarına uyması, araçlarının mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Rehber personel bulundurulması ve öğrencilerin araç içindeki güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Sürücülerden, kurallara uygun ve güvenli bir şekilde yolcu taşımaları istendi.

Toplantıda, araçların teknik özelliklerinin mevzuata uygun olması gerektiği, eksik olanların en kısa sürede düzeltilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, güvenli ve kurallara uygun bir eğitim ve öğretim dönemi geçirilmesi hedefleniyor.