Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadelede kararlılığını sürdürüyor. İşyerlerine yapılan denetimlerde, usulsüz sigorta prim işlemlerine ağır cezalar uygulanmaya başlandı. SGK, sigortasız işçi çalıştıran, prim gün sayısını eksik gösteren veya maaşların bir kısmını elden ödeyerek primleri eksik yatıran işyerlerine sıkı denetimler yapıyor.

AYLIK 40 BİN LİRA CEZA

SGK, bir gün eksik yatırılan sigorta primi için işyerlerine aylık 40 bin lira ceza kesiyor. Kayıt dışı istihdamla mücadelede yaptırımlarını artıran SGK, özellikle yabancı işçilerin yoğun olarak çalıştırıldığı sektörler ve küçük ölçekli işletmelerde çat kapı denetimlerini sıklaştırdı. İşverenlere, bir gün bile eksik prim yatırmaları halinde 40 bin liralık ceza uygulanırken, kayıt dışı çalıştırılan işçilerin primleri gecikme cezası ve zammıyla tahsil edilmeye başlandı.

GENİŞ BİLGİLENDİRME KAMPANYASI

SGK, yerel medya ve taşra teşkilatları aracılığıyla geniş bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Yeni düzenleme ile işyerlerine, işçilerin meslek kodlarını çalıştıkları işe uygun olarak bildirme zorunluluğu getirildi. Yanlış bildirimlerde işçi başına asgari ücretin onda biri kadar ceza uygulanacak. Ayrıca, 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu olacak ve elden ödeme yapılması durumunda ceza kesilecek.

YABANCI İŞÇİLER VE STAJYERLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

SGK, Türkiye’de çalışan yabancı işçiler ve mesleki eğitim alan stajyerlerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini duyurdu. Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu işçiler için 56 bin lira, izinsiz çalışan yabancılara ise 45 bin lira ceza kesileceği açıklandı.

Bu kapsamlı denetimler ve cezalarla, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi hedefleniyor.