Başkan Arslan, Sürmeli Şenlikleri’nin 21-24 Ağustos’ta yapılacağını duyurdu.

Başkan Arslan, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “belediye olarak sadece alt ve üstyapı çalışmalarına değil, sosyal etkinliklere de değer veriyoruz. Yıl boyunca farklı zamanlarda, farklı aktivitelerle hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bu sene farklı bir adım atarak Mahalle Şenliklerini hayata geçirdik” dedi.

“İhmal Edilmiş Mahallelere Öncelik Verdik”

Mahalle şenliklerinin çıkış amacını açıklayan Başkan Arslan, “Şenlikleri düzenlememizin iki temel nedeni vardı. Birincisi, herkesin şehir merkezinde yapılan etkinliklere katılamaması. İkincisi ise bazı mahallelerimizin yıllardır ihmal edilmiş olması. Özellikle dezavantajlı mahallelerde belediyemizin bugüne kadar hiçbir sosyal faaliyeti yapılmamıştı. Biz de bu eksikliği gidermek için şenlikleri vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Bu yıl 6 mahallede düzenlenen etkinliklerle yaklaşık 12-13 mahalleye ulaşılırken, şenlikler çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördü. Mahalle şenliklerimiz bana göre oldukça başarılı geçti. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu etkinlikleri daha düzenli ve kapsamlı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sürmeli Şenlikleri 21-24 Ağustos’ta

Yozgat’ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Sürmeli Şenlikleri’nin tarihlerini de duyuran Başkan Kazım Arslan, “Mahalle şenliklerimiz, Sürmeli Şenlikleri’ne engel değil. Geleneksel hale getirdiğimiz Sürmeli Şenlikleri’ni bu yıl 21-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Halkımızla yine şehir merkezinde buluşacağız ve gücümüz yettiğince en güzel şekilde organize edeceğiz” dedi.