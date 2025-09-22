Toplantı Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda merkezin hizmet bölgesinde bulunan merkez ilçe, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde görev yapan rehber öğretmenleri ile psikolojik danışmanların katılımıyla yapıldı.

Toplantıda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanında yürütülecek faaliyetlere değinildi. Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarda bağımlılıkla mücadele ulusal eylem planları, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yönergesi doğrultusunda yapılacak çalışmalar, okullarda şiddetin önlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının genel hedefi ve ilin yerel hedefi doğrultusunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakanlığın genel hedefi olan “Aile İçi İletişim-Çocuk Hakları ve Çocuk Kıymeti” konusuna değinilerek, iletişim becerilerinin önemine vurgu yapıldı. Bu amaçla Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk tarafından rehber öğretmenleri ile psikolojik danışmanlara “Etkili İletişim Yöntemleri ve İletişim Becerileri” temalı bir sunum yapıldı. Sunumda iletişim yöntem ve becerilerinin neler olduğu, öğrencilerle bağ kurma ve iletişim dili, okul ortamında iletişimin önemi üzerinde durularak görüş alış verişinde bulunuldu.

Yozgat İl Milli eğitim Müdürlüğü İsmail Altınkaynak, “Toplantıya katılan rehber öğretmenleri ile psikolojik danışmanlara ve sunumuyla katkıda bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e teşekkür ederiz” dedi.