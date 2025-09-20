Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda 19. pancar kampanyasının açılışının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başkan Akay, üreticilerin alın teriyle bereketlenen tarlalardan fabrikaya gelen pancarların, sürdürülebilir üretim anlayışıyla işlenerek ülke ekonomisine kazandırıldığını belirtti. “Kayseri Şeker ailesi olarak, üreticilerimizle birlikte büyüyor, birlikte üretiyor, birlikte değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akay, kampanyanın tüm paydaşlar için hayırlı olmasını dileyerek, “Üreticilerimizin emekleri, fabrikamızda işlenerek ülkemize ve ekonomimize değer katıyor. Bu başarı hepimizin” dedi.

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda açılışı yapılan 19. kampanya kapsamında bölgedeki pancar üreticilerinin ürünleri fabrikada işlenecek. Kampanya süresince üreticilere kaliteye dayalı destek ve alım garantisi sağlanacak. Fabrika, pancarın işlenmesinde modern ve çevre dostu üretim tekniklerini kullanarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Kayseri Şeker’in bölgedeki üreticilerle yürüttüğü iş birliği, hem istihdam hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Fabrikanın üretim kapasitesi ve sürdürülebilir üretim politikaları, bölgedeki tarımsal üretimin değer kazanmasına da önemli katkıda bulunuyor.