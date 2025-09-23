Dernek öncülüğünde yapılan açıklamada şehit aileleri ve gaziler de hazır bulundu. Açıklamada, söz konusu binanın şehitlerin aziz hatıralarına yakışır bir müze olarak kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.

“Şehitlerimize Yakışır Bir Müze Olsun”

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Gaziler Günü kapsamında eski askerlik şubesinde şehitlere ait eşyaların sergilendiğini anımsatarak, Yozgat halkının ve ailelerin bu sergiye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Açıkgöz, “Ziyaretçilerimizin tamamına yakını, burasının şehitlere ait bir müze olması gerektiğini dile getirdi. Halkımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin isteği de bu yönde. Belediye Başkanımız Sayın Kazım Aslan’ın da bu talebimize destek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Şehit Ailelerinden Destek Çağrısı

Şehit babası Hüseyin Bozkurt, “Bir şehit babası olarak, bu binanın şehit ve gazi ailelerine verilmesini candan diliyorum. Bizim için çok anlamlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Şehit annesi Dilber Çelik ise, “Ben bu vatan için yavrumu verdim. Çocuğumun hatıraları burada yaşatılmalı. Şehit anneleri için buranın derneğimize verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Şehit babası Avni Karadaş da, “127. şehit babasıyım. Daha önce de bu binayı talep ettik ama sonuç alamadık. Burada şehitlerimizin hatıraları yaşatılmalı” dedi.

“Hatıralar Yaşatılmalı”

Şehit eşi Hülya Eser, “34 yıl sonra ilk kez böyle anlamlı bir müzemiz oldu. Eşlerimizin, kardeşlerimizin hatıraları burada sergilensin. Bizim en büyük isteğimiz bu” diye konuştu.

Gazi Bayram Erdem ise, “Burası şehitlerimizin emanetlerini gelecek nesillere aktarabileceğimiz en uygun yer. İki gözümü kaybettim ama vatan için gerekirse daha fazlasını veririm. Tek isteğimiz bu anlamlı yerin bize verilmesidir” ifadelerini kullandı.