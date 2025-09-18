Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen sergiye Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, İl Müftüsü Nihat Kök, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Şehitlerin Hatıraları Genç Nesillere Aktarılacak”

Sergide şehitlerin kişisel eşyaları, üniforma, şapka, mektup, günlük, saat, fotoğraf, madalya, berat ve çeşitli askeri teçhizat parçaları ziyaretçilere sunuldu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, serginin 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlendiğini belirterek, “Sergimiz, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin hatıralarını yaşatmayı ve milletin değerlerini yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Amacımız genç nesillere vatan sevgisini aşılamak ve şehit yakınlarının anılarını onurlandırmaktır” dedi.

“Eşyalar Ailelerden Temin Edildi”

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz de sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin eşyalarını başladığı noktadan sergiledik. Buraya gelen misafirler, şehitlerin kendi özel eşyalarını görebilecek. Bu eşyalar ailelerden ödünç alınmıştır. Sergimiz 18 ve 19 Eylül tarihlerinde ziyaret edilebilecek” ifadelerini kullandı.