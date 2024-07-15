Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinlikler kapsamında Şehitlik’te tören düzenlendi.
Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve il protokolü katıldı.
Vali Özkan ve il protokolü şehitler için dua edip kabirlerine karanfil bıraktı.
Muhabir: Hakan Demirbaş