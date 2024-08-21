Bu anlaşma ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının demiryolu ile seyahatleri artık daha hızlı ve pratik bir hale gelecek.

Yozgatlı şehit yakınları ve gaziler için yapılan düzenleme kapsamında, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları, TCDD’nin sunduğu ücretsiz seyahat haklarından daha etkin bir şekilde yararlanabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu iş birliği, seyahat biletlerinin elektronik ortamda alınmasını sağlayacak ve biletleme işlemlerini büyük ölçüde hızlandıracak.

Bakanlık, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına istihdam, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda destek sunarken, ulaşım alanında da önemli bir yeniliğe imza atmış oldu. Şehit yakınları ve gaziler, şehir içi ve şehirlerarası demiryolu hatları ile denizyolu taşımacılığında ücretsiz seyahat edebilecekleri kartlara sahip. Ayrıca, bu hak sahipleri, belediye ve özel sektöre ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Yeni protokol ile şehit yakınları ve gazilerin bilgileri sistem üzerinden anlık olarak doğrulanacak ve biletleme işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Daha önce bilet almak için TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye gitmek zorunda kalan hak sahipleri, artık herhangi bir ek işlem yapmadan biletlerini kolaylıkla alabilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan düzenlemeye dair yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın seyahatlerini daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım” dedi.