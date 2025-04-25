Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kahramanlarımızın Emaneti Kariyer Yolunda” projesi kapsamında, şehit ve gazi çocukları Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç’ı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Arif Topal eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, çocuklar Jandarma Teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında bilgi aldı.

Yalınkılıç, konuklarını sıcak bir şekilde karşılayarak, teşkilatın işleyişi ve askerlik mesleğiyle ilgili merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.

Ziyaretin, çocukların meslekî farkındalıklarını artırdığı ve Jandarma Teşkilatına duydukları ilgiyi pekiştirdiği belirtildi.

Proje kapsamında çocuklara rehberlik ve motivasyon sağlanması hedeflenirken, bu tür etkinliklerle onların kariyer yolculuklarına ilham verilmesi amaçlanıyor.

SUNA NUR YILDIRIM’DAN ANLAMLI ZİYARET

Şefaatli İlçesi Sarıkent Köyü'nden Down Sendromlu Suna Nur Yıldırım ve ailesi, Jandarma Personeline olan sevgilerini dile getirmek amacıyla Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Suna Nur Yıldırım’ın Jandarma Personeline duyduğu sevgi ve ilgi gözler önüne serilirken, aile de Jandarma Personelinin Suna Nur Yıldırım’a gösterdiği sıcak ilgi ve alaka için teşekkürlerini iletti. Anne ve babası, Down Sendromlular Günü'nde Jandarma Personelinin kendilerini ziyaret etmelerinin yanı sıra, Suna Nur Yıldırım’ın doğum gününü kutlamalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Suna Nur Yıldırım’a hediye olarak oyuncak takdim ederek, ziyaretlerini sonlandırdı.