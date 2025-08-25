Yaklaşık 20 yıldır sektörün içinde olduğunu belirten Mustafa Karaca, sezonda yolcu sayısının arttığını söyledi.

Karaca, şunları kaydetti: “Otobüslerimiz şu an çok iyi, çünkü sezondayız. Genel olarak dolu gidiyor araçlarımız, çok şükür. Sezon doluluğu için şu an mutluyuz, yolcumuz var. Okullar açıldıktan sonra biraz zayıflama şansı oluyor maalesef. Hızlı trenin etkisi tabii ki var ama sezon olduğu için şu an pek hissetmiyoruz. Normal dönemde trenin etkisi büyük oluyor, neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Ankara’ya bilet fiyatlarımız 450-500 lira, İstanbul ise 1200 lira civarında. Fiyatlar şu an normal seviyede.”

“Maliyetler Yüksek, Fiyatlara Yansıyor”

Otobüs terminalinde işletmecilik yapan Ali Ünal da yolcu sayısının okulların açılmasına bağlı olarak arttığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yolcu durumu şu an biraz daha artış göstermeye başladı. Fiyatlarımız stabil seyrediyor. Hızlı tren tabii ki bizi etkiliyor ama elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Enflasyon, mazot ve araç masrafları yüksek. Bu durum otomatikman fiyatlara yansıyor ama biz maksimumu minimuma indirmeye çalışıyoruz.”