Boğazlıyan Minibüsçüler ve Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, Boğazlıyan-Kayseri güzergâhındaki sefer saatlerinde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Kooperatiften yapılan açıklamaya göre, Boğazlıyan halkının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen düzenleme 14 Eylül 2025 Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, Boğazlıyan’dan Kayseri’ye son araç saati 18.30, Kayseri’den Boğazlıyan’a son araç saati ise 19.00 olarak yeniden belirlendi.

Açıklamada, yeni uygulamanın belirtilen tarihten itibaren başlayacağına dikkat çekilerek, “Değerli yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları için güncellenen sefer saatlerine dikkat etmeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, yapılan düzenlemenin özellikle akşam saatlerinde yolculuk yapan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Sefer saatlerinin, yolcu talepleri ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirildiği kaydedildi.