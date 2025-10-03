Yozgat Merkez Yassıhüyük Köyü Dernek Başkanı olan Başer, 26 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda YDDF başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Seçim çalışmaları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte CHP Yozgat İl Teşkilatı’nı ziyaret eden Başer, başkanlığa seçilmesi halinde, halihazırda 52 Yozgatlı derneğin üye olduğu YDDF’ye kurumsal bir kimlik kazandıracaklarını belirtti. Ayrıca federasyonun faaliyet alanını genişleterek daha güçlü bir yapıya kavuşturacaklarını dile getirdi.

Başer, geçmiş dönemde 3 yıl boyunca YDDF Genel Sekreterliği görevini yürüttüğünü hatırlatarak, bu süreçte elde ettiği tecrübeleri başkanlık göreviyle daha ileriye taşımak istediğini söyledi. Ayrıca semah eğitmenliği yaptığı 3 yıl boyunca federasyona kurumsal anlamda bilgi ve birikim kazandırdığını ifade eden Başer, aynı zamanda maddi katkılarla da federasyona destek sağladığını vurguladı.