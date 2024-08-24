Elektrik fiyatlarındaki artışlar sonrası tasarruf arayışına giren vatandaşları ilgilendiren önemli bir düzenleme açıklandı.

Yozgat’ta da 1 Temmuz 2024 itibarıyla uygulamaya giren yeni düzenleme, elektrik aboneleri için ceza uygulamasını gündeme getiriyor.

YÜZDE 38'E VARAN ELEKTRİK ZAMMI VE TASARRUF ÇABALARI

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte, elektrik fiyatları mesken aboneleri için yüzde 38, tarımsal faaliyetler için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektöründe düşük kademede yüzde 38, yüksek kademede ise yüzde 20 oranında arttı. Bu artışlar, tasarruf arayışına giren aboneler için yeni bir cezai düzenlemenin getirilmesine neden oldu.

MİLLİ AKILLI SAYAÇ SİSTEMİ VE CEZA RİSKİ

2023 yılında başlatılan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye girdi. Sistem, elektrik tüketim verilerini cep telefonları üzerinden takip etme imkanı sunuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulamaya konulan MASS, akıllı sayaçlar ve merkezi yazılım arasında iki yönlü veri alışverişi sağlayarak veri güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ALTYAPI EKSİKLİKLERİ VE CEZAİ DÜZENLEMELER

MASS sistemi kapsamında, elektrik dağıtım şirketlerinin mevcut sayaçları akıllı sayaçlarla değiştirmesi ve gerekli altyapıyı oluşturması gerekmektedir. Ancak, belirtilen tarihe kadar bu altyapının tamamlanmaması durumunda, kullanıcılara 10 bin 200 TL'ye kadar ceza uygulanabilir. Cezalar, altyapı eksiklikleri ve veri aktarımındaki aksaklıklar nedeniyle kesilebilir.