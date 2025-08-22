2025 yılı programı kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle Yozgat’ta bir bal ormanı daha kuruldu. Böylece il genelinde bal ormanı sayısı 17’ye ulaştı.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 12, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü’nde 3 ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2 olmak üzere toplam 17 bal ormanı bulunuyor. Bu ormanlar 434 hektarlık alanı kapsarken, 5 bin 780 koloni kapasitesine sahip.

Vali Özkan, bal ormanlarının arıcılığı teşvik ettiğini, biyolojik çeşitliliği desteklediğini ve bölge halkına ekonomik katkı sağladığını vurguladı.

Yozgat'ta bulunan mevcut bal ormanları arasında Merkez Davulbaztepe, Merkez Cemil Çiçek, Sorgun Külhüyük, Çekerek, Çekerek Bayındırhüyük, Akdağmadeni Altınsu, Akdağmadeni Gökdere, Akdağmadeni Halhacı, Çayıralan Beypınarı ve Çayıralan Külekçi gibi önemli alanların bulunduğunu dile getiren Vali Özkan, "Bu bal ormanları, yöre halkının geçim kaynağı olan doğal balın üretiminde kilit rol oynamaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “2025 yılı programı dahilinde yaptığımız 1 adet Bal Ormanı ile Yozgat’ta Bal Ormanı sayımız 17 adete yükseldi. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünde 12 adet, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğünde 3 adet ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğünde 2 adet olmak üzere toplam 17 adet Bal Ormanımız 434 hektar ormanlık alanı kapsamakta ve 5 bin 780 koloni kapasitesine sahiptir. Yozgat'ın bal ormanları, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda doğal yaşamın korunması ve yerel kültürün desteklenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Arıların bitki örtüsünün döngüsünü devam ettirerek ekosistemin dengesini sağlaması, bal ormanlarının önemini daha da artırmaktadır. Valiliğimiz ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü, bal ormanlarının korunması ve yeni alanların oluşturulması konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çabaların sonucunda, Yozgat'ın bal cenneti ünü daha da artacak ve ilimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.