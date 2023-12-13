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Geçtiğimiz haftalarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından duyurulan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) uygulaması, kullanıcılara elektrik tüketimlerini anlık olarak takip etme imkanı sunacak. Geliştirilen bu akıllı sayaçlar ile vatandaşlar, elektrik faturalarını daha efektif bir şekilde yönetebilecek.

Enflasyonun getirdiği artışlar nedeniyle elektrik faturaları günümüzde birçok vatandaş için sorunlu bir konu haline gelmiştir. Bu duruma yönelik çözüm arayışında olan devlet, EPDK aracılığıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

EPDK'nın açıklamasına göre, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kullanıcılarına elektrik tüketimlerini anlık olarak takip etme fırsatı sunacak. Bu sayede vatandaşlar, elektrik kullanım alışkanlıklarını kontrol edebilecek ve faturalarını daha etkili bir şekilde yönetebilecekler.

Yeni uygulama ile birlikte kullanıcılar, cep telefonlarına indirebilecekleri özel bir program aracılığıyla kendi elektrik tüketimlerini görebilecekler. Aynı zamanda komşularının tüketim verilerini inceleyerek kıyaslama yapabilecekleri bir özellik de sunulacak. Bu sayede faturalara yönelik itirazların önüne geçilmesi hedefleniyor.

EPDK'nın duyurusuna göre, akıllı sayaçların kullanıma geçirilmesi ve mevcut sayaçların değiştirilmesi sürecinde herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek. Dağıtım esaslarına uygun olarak yapılan sayaç değişiklikleri, vatandaşlara ek bir maliyet getirmeyecek.