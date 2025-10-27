Rakamlar ne anlama geliyor?

Çeşitli yumurta üretim yöntemlerinin olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kod uygulaması başlatılmıştı. Yumurtaların üzerinde yer alan 0, 1, 2, 3 kodlarının ne anlama geldiği merak ediliyor.

Son dönemlerde sosyal medyada yayılan bir iddiaya göre 2, 3 ve 4 kodlarıyla başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu ileri sürüldü. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yumurtaların üzerinde bulunan kodların, yetiştirme metoduna işaret ettiğini bildirerek söz konusu iddianın asılsız olduğunu aktardı.

Yumurtaların Üzerindeki Rakamlar Ne Anlama Geliyor?

Kod "0" olan yumurtalar, organik yetiştiricilik ile üretiliyor. Bu yöntemle elde edilen yumurtalar, organik yemlerle beslenen, açık havaya erişimi olan ve sertifikalı işletmelerde yetiştirilen tavuklardan geliyor.

Kod "1", açık dolaşım anlamına geliyor. Böntemle elde edilen yumurtalar, açık havaya çıkabilen, serbest dolaşabilen tavukların bulunduğu kümesten sağlanıyor.

Kod "2", kafessiz yetiştiricilik anlamına geliyor ve kapalı bir kümes içerisinde serbestçe dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtaları ifade ediyor.

Kod "3", kafesli yetiştiricilik yöntemini tanımlıyor. Bu yöntemle elde edilen yumurtalar, kümeslerde kafeslerde yaşayan tavuklardan geliyor.