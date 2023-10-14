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100. Yıl Sanayi Sitesi'nde çırak bulamamaktan şikayet eden esnaf, mesleklerini bırakacak yeni insanlar yetiştirmek istiyor.

Yıllardır tarım aletleri üzerine üretim yapan Yılmazlar Römork sahibi Mahmut Yılmaz, son yıllarda sanayi esnafının yaşamış olduğu en büyük sıkıntının usta olarak yetiştirecek elemanın bulunmaması olduğunu söyledi.

Sanayi esnafı çırak bulmakta zorlanırken, mesleklerin geleceği de tehlike altında. Geçmişte özellikle yaz aylarında bir ustanın yanında küçük yaşlarda çıraklar olduğunu belirten Mahmut Yılmaz, şimdilerde sanayi sitelerinde çırak görmenin çok zor olduğunu ifade etti.

“RÖMORK ÜRETİMİ YAPIYORUM”

Sanayide küçük yaşta çırak olarak işe başladığını belirten Yılmaz, “Yıllardır ilimizde römork üretimi yapıyorum. Tabii eskiden römork yapmak zordu, teknoloji şimdiki kadar ilerlememişti. Bir römork yapmak haftalarca zamanımızı alırdı. Şimdi ise değişen ve gelişen teknolojinin nimetlerinden bizler de faydalanıyoruz. Bir römorku iki günde yapıp teslim edebiliyoruz” dedi.

“ÇIRAK OLMAYINCA USTA YETİŞMİYOR”

Çırak krizinin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü belirten Yılmaz, gelen çırakların eskisi gibi kalıcı olmadığına dikkati çekti.

Gençlerin meslek gruplarına ilgilisi azaldığının altını çizen Yılmaz, çırak olmadı mı kalfanın, kalfa olmadı mı ustanın yetişmediğini söyledi.

Usta ve çırak bulmadıkları için ailecek çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, “Usta ve çırak bulamadığımız için kardeşim ve oğlum ile birlikte iş yerimizi çalıştırıyoruz. Çırak, kalfa, usta son zamanlarda artık bulunmuyor. Okuyanların çoğu masa başı iş istiyor ama masa başı iş bulamadıkları için boş geziyorlar. Sanayiler bomboş. Artık hiçbir usta kalmadı. Herkes masa başı iş isterken geride kalanları unutuyorlar. Bütün sanayi boş. Ustalar yaşlandı, genç usta kalmadı. Sanayi esnafımızın birçoğu ailesi ile birlikte dükkanlarını işletmeye çalışıyor. İş bulamayan gençlerimiz aslında meslek sahibi olabilirler. İlerleyen zamanlarda bu tür mesleklere daha çok ihtiyaç duyulacak. Bizim ilimiz tarım ili o yüzden tarım aletleri üretiminin bitmesi imkansız. Bizler şuan burada yapıyoruz. Ama bizlerden sonra bu mesleği sürdürecek kimse olmayacak. O zamanda vatandaşlarımız hazır almaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

“ÇIRAK GELMEZSE BU GİDİŞLE YOK OLACAKLAR”

Çırak gelmediği takdirde meslek gruplarının ilerleyen dönemlerde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: “Eskiden yaz dönemlerinde çıraklar kendileri iş aramaya gelirdi. Biz aralarından iyi olanları seçip yetiştirirdik. Şimdi değil iyi çırak, çırak bulamıyoruz. Eskisi gibi kendi istekleriyle gelseler böyle sıkıntılar yaşanmazdı. Meslek grupları çırak gelmezse bu gidişle yok olacak.” (Selma Şahin)