Valilikten yapılan açıklamada, özellikle "özel gün" ve "fırsat indirimi" başlıklarıyla yayılan sahte linklerin dolandırıcılık amacı taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, bu tür bağlantılara tıklanılmaması gerektiği belirtilerek, “Herhangi bir üyelik ya da ödeme işlemi yapmadan önce kaynağın güvenilirliğinden emin olun” denildi.

“RESMÎ SİTELER TERCİH EDİLMELİ, 3D SECURE KULLANILMALI”

Vatandaşların çevrim içi alışverişlerde resmî internet siteleri ve uygulamaları kullanmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Satın alma işlemlerinizde güvenli ödeme yöntemlerini tercih edin. 3D Secure gibi doğrulamalı ödeme sistemleri ve sanal kart kullanımı dolandırıcılığa karşı koruma sağlar.”

Yozgat Valiliği, dijital güvenliğin artırılması ve bireysel farkındalığın gelişmesi için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.