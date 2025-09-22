Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde kurulması kararlaştırılan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birlikleri kapsamında Yozgat’ta kurulan birlik, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında, birlik üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda encümen ve katip üyeleri seçimi gerçekleştirildi.

Seçimin ardından, 5199 sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu çerçevesinde bugüne kadar Yozgat’ta yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca birlik tarafından hayata geçirilecek projeler ve yapılacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.