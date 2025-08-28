Valilikten yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipli hayvanlarını sokağa bırakanlara 86 bin 358 lira idari para cezası kesileceği belirtildi.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi kapsamında bu kişilerin 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Açıklamada, hayvanların güvenliği ve toplum sağlığı için bu kurallara uymanın herkesin sorumluluğu olduğu vurgulandı.

“Hayvanları sahiplenip terk etmeyin, onları koruyun ve bakımlarını ihmal etmeyin. Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşır” ifadesine yer verildi.