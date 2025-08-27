CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yozgat saha çalışmaları kapsamında Sorgun ve ilçeye bağlı Bahadın beldesini ziyaret etti.

Beker, Sorgun İlçe Başkanlığını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Süleyman Ünalmış’a ve Sorgunlu hemşehrilerine teşekkür eden Beker, çalışmalara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Daha sonra Bahadın beldesine geçen Beker, Belediye Başkanı Sami Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Belediye ve belde sakinleriyle buluşan Beker, Eroğlu ve Bahadınlılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.