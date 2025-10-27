Sağlıklı Yaşam Desteği

Yozgat’ta vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeleri, kronik hastalıklardan korunmaları ve kaliteli bir yaşam sürmeleri amacıyla faaliyet gösteren Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi, ücretsiz hizmetleriyle dikkat çekiyor. Merkez, bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden desteklenmesini hedefliyor.

Kişiye Özel Danışmanlık İmkanı

Merkezde görev yapan diyetisyenler, vücut analiz cihazı kullanarak bireylerin kas ve yağ oranlarını ölçüyor, kişiye özel beslenme listeleri hazırlıyor. Sadece kilo verme değil, kalp ve damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesi için de sağlıklı beslenme önerileri yapılıyor.

Egzersiz İmkanı

Sağlıklı bir beden için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken merkezde, fizyoterapist eşliğinde egzersiz programları uygulanıyor. Vatandaşlar bu hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor.

Psikososyal hizmetler biriminde, 12 yaş altı çocuklara sınav stresi, sosyal fobi veya aile içi iletişim sorunları gibi durumlarda psikolojik danışmanlık sağlanıyor.

Çocuk gelişim uzmanı, çocukların gelişim değerlendirmelerini yaparak dikkat eksikliği, hiperaktivite ve teknoloji bağımlılığı gibi durumlara yönelik oyun terapileri uyguluyor.

Sosyal çalışma uzmanı ise vatandaşlara sosyo-ekonomik haklar konusunda destek sunuyor.

Gebe okuluna başvuran anne adayları, ebeler tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Gebelik sürecinde kilo kontrolü sağlamak ve normal doğumu kolaylaştırmak amacıyla pilates etkinlikleri düzenleniyor.

Sigara bırakma polikliniğinde hekimler ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek tütünle mücadeleye destek oluyor.

Ayrıca KETEM biriminde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanseri taramaları titizlikle sürdürülüyor.

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi, bireylerin ve toplumun sağlık bilincini artırmayı hedefliyor. Merkez, tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaaslan, vatandaşları merkezin sunduğu imkanlardan yararlanmaya davet etti.