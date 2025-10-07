Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025 tarihinde imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülen program, il genelindeki ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor. Program ile öğrenciler, edindikleri bilgileri çevreleriyle paylaşan birer “Sağlık Elçisi” olarak yetişecek ve toplumun genel sağlık bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, programı temel eğitim kademesindeki (okul öncesi, 1., 2., 3. ve 4. sınıf) öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimleri içerecek şekilde Atatürk İlk Öğretim Okulu’nda başlattı.

Program kapsamında öğrencilere, sağlık bilincini artırmak amacıyla şu konular anlatıldı: “112 Acil Sağlık Hizmetleri. Afet Bilinci. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi). Aile Hekimliği. Ağız ve Diş Sağlığı. Sağlıklı Beslenme. Fiziksel Aktivite. Kişisel Hijyen. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma. Sağlıklı nesiller için farkındalık.”

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, programın çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanmasını sağlayacağını ve bunun uzun vadede toplum sağlığının güçlenmesine önemli katkılar sunacağını belirtti.